ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Греции заявили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Новости » Политика     01.03.2020 - 22:49
В Греции заявили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Иллюстративное фото (facebook.com unitednationshumanrights)

В Греции заявили, что тысячи мигрантов, которые скапливаются у границы, серьезно угрожают стране

В Греции заявили, что ситуация с мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас, передает Reuters.

Он сообщил, что тысячи мигрантов, которые скапливаются у границы, серьезно угрожают стране. Также Петсас обвинил Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Европейский союз.

Напомним, РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по Идлибу, которое созвано в ответ на запрос Греции.

Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы Евросоюза от проникновения мигрантов из Турции и пообещал во 3 марта лично посетить границу Турции и Греции.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что свыше 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Европейским союзом после того, как Анкара приняла решение открыть ее для них. Греческие полицейские применили против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Турции, тяжелые водометы и слезоточивый газ. Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.

В Турции заявили, что более 100 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС Греция не впустила 10 тысяч мигрантов из Турции
Новости Украины Греция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь