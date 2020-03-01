Глава Евросовета посетит границу Греции и Турции, куда Анкара подвозит беженцев

Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Шарль Мишель посетит границу Греции и Турции 3 марта

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы Евросоюза от проникновения мигрантов из Турции и пообещал во 3 марта лично посетить границу Турции и Греции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Полностью поддерживаю усилия Греции по защите границы ЕС. Внимательно слежу за ситуацией на месте. Во вторник я намерен посетить границу Греции и Турции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - написал он.

Напомним, РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по Идлибу, которое созвано в ответ на запрос Греции.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что свыше 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Европейским союзом после того, как Анкара приняла решение открыть ее для них.

Греческие полицейские применили против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Турции, тяжелые водометы и слезоточивый газ. Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.