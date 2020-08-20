Макрон заявил о невозможности повторного карантина во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "невозможно остановить страну" на карантин повторно, поскольку сопутствующий ущерб от него является значительным. Он считает, что в обществе нулевой риск невозможен.

Об этом сообщает BFMTV.

"Мы должны реагировать на эту угрозу, не впадая в доктрину нулевого риска", - заявил Макрон.

Он также добавил, что понимает "обоснованную тревогу, связанную с вирусом", повторив, что речь идет об "абсолютно новом эпидемическом явлении".

Эммануэль Макрон напомнил о политике здравоохранения, которая состоит из "тестирования, отслеживания, изоляции, организации чрезвычайных ситуаций, предотвращения болезней, ношение маски, когда это необходимо", что должно сдерживать эпидемию.

Напомним, Франция ввела обязательный масочный режим в закрытых публичных помещениях.

Кроме того, Франция выступила против тотального закрытия границ Евросоюза.

Также напомним, что в Париже открыли для посещения Эйфелеву башню.