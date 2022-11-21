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Макрон зателефонував Зеленському: обговорили нові обстріли Запорізької АЕС

Фото: президент України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 21 листопада, провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Лідери обговорили нові обстріли Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Макрона, розмова стосувалася "бомбардувань,

Президент України у Twitter також підтвердив розмову з Макроном.

"Поінформував про ситуацію на полі бою та українські Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема, захисту системи від повітряних атак", - розповів він.

Нагадаємо, російські військові весь ранок 20 листопада обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 потраплянь до об'єктів інфраструктури станції. Крім того, фахівці МАГАТЕ нарахували понад 10 вибухів та зафіксували пошкодження деяких будівель та обладнання.

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Володимир ЗеленськийЗапорізька АЕСФранція