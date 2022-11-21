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Макрон позвонил Зеленскому: обсудили новые обстрелы Запорожской АЭС

Фото: президент Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 21 ноября, провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили новые обстрелы Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам Макрона, разговор касался "бомбардировок,

Президент Украины в Twitter также подтвердил разговор с Макроном.

"Проинформировал о ситуации на поле боя и украинских Также обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности, защиты системы от воздушных атак", - рассказал он.

Напомним, российские военные все утро 20 ноября обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции. Кроме того, специалисты МАГАТЭ насчитали более 10 взрывов и зафиксировали повреждения некоторых зданий и оборудования.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСФранция