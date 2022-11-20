На території Запорізької АЕС пролунало більш як 10 вибухів, - МАГАТЕ

На території Запорізької АЕС вчора ввечері та сьогодні пролунало більше десятка потужних вибухів. Внаслідок чого були пошкоджені деякі будівлі та обладнання, але вони пошкодження не є критичними для ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

"Минулої ночі та сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад десять вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому даних про постраждалих не надходило.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вже відреагував на інцидент, закликавши обидві сторони конфлікту якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

"Новини від нашої команди надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, перед цим у МАГАТЕ повідомляли, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під постійним тиском, що може вплинути на ядерну безпеку станції.

Додамо, зараз на території ЗАЕС перебуває група нова група з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, яка прибула туди 3 листопада.

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