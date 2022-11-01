UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді"

Фото: Президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єлисейського палацу.

Президент Макрон та президент України Володимир Зеленський обговорили зупинення Росією виконання угоди про експорт українського зерна морським коридором.

"Президент Макрон засудив одностороннє рішення Росії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, це вкотре завдає шкоди світовій продовольчій безпеці

Нагадаємо, раніше Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Пізніше президент РФ Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але РФ з неї не вийшла.

В ООН вважають, що попри заяви Росії "зернова угода" залишається чинною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська ФедераціяВійна в Україні