Макрон засудив рішення Росії щодо призупинення участі у "зерновій угоді"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єлисейського палацу.

За його словами, це вкотре завдає шкоди світовій продовольчій безпеці

Президент Макрон та президент України Володимир Зеленський обговорили зупинення Росією виконання угоди про експорт українського зерна морським коридором.

Нагадаємо, раніше Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Пізніше президент РФ Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але РФ з неї не вийшла.

В ООН вважають, що попри заяви Росії "зернова угода" залишається чинною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.