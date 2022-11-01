Макрон осудил решение России о приостановлении участия в "зерновом соглашении"

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение России по приостановлению участия в "зерновом соглашении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Елисейского дворца.

По его словам, это еще раз наносит ущерб мировой продовольственной безопасности

Президент Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили остановку Россией выполнения соглашения об экспорте украинского зерна морским коридором.

Напомним, ранее Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

Позже президент РФ Владимир Путин придумал оправдание срыва "зернового соглашения", но РФ из него не вышло.

В ООН считают, что, несмотря на заявления России, "зерновое соглашение" остается в силе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает выполнять условия соглашения по экспорту зерна, подписанного нашей страной с Организацией Объединенных Наций и Турцией.

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