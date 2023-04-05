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Макрон застеріг країни від допомоги Росії у війні: станете її співучасниками

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кожен, хто підтримуватиме Росію у її війні проти України, стане її співучасником. Тобто ця країна автоматично стане порушником міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емануеля Макрона журналістам під час візиту в Пекін.

"Будь-хто, хто допоможе російському агресору у конфлікті, стане співучасником. З самого початку (війни - ред.) ми вирішили допомогти стороні, яка потерпає від нападу, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником і порушить міжнародне право", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що президент Франції Емануель Макрон перебуває у Китаї із робочим. Під час якого він може спробувати залучити Пекін для прискорення завершення війни в Україні.

Також французький лідер висловив думку, що Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні через тісні зв'язки з Росією.

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ФранціяПарижЕммануель МакронПекинВійна Росії проти України