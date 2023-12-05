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Макрон запросив Орбана до Парижа, щоб знайти компроміс щодо вступу України до ЄС, - Politico

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомило виданню джерело у Парижі, у Макрона вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС. 

За словами чиновника, Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від ЄС.

"Це суто тактичний момент... Тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди", - зазначив співрозмовник видання.

Водночас, за словами чиновника ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу.

Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

У той же час Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.

Наразі, за інформацією ЗМІ, угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати голову Європейської ради Шарля Мішеля не виносити питання переговорів на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня.

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ФранціяУгорщинаПарижЕммануель МакронЕвросоюзВступ в ЄСВиктор Орбан