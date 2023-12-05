Макрон пригласил Орбана в Париж, чтобы найти компромисс по вступлению Украины в ЕС, - Politico

Как сообщил источник в Париже, у Макрона считают, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС.

По словам чиновника, Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.

"Это сугубо тактический момент... Поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", - отметил источник.

В то же время, по словам чиновника ЕС, президент Европейского совета Шарль Мишель сократит свою поездку в Пекин, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС 14-15 декабря..

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, несколько недель назад Еврокомиссия обнародовала отчет. В документе она рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

Для того чтобы они начались, необходимо соответствующее решение всех стран ЕС. Вопрос лидеры государств-членов обсудят на саммите, который состоится 14-15 декабря.

В то же время Венгрия уже открыто заявила о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Сейчас, по информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить главу Европейского совета Шарля Мишеля не выносить вопрос переговоров на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.