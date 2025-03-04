Макрон запросив Орбана до Парижу для переговорів щодо України

Як пише видання, Орбан проведе переговори з Макроном у Парижі. Головною темою переговорів буде війна між Росією і Україною.

Варто нагадати, що минулими вихідними представники 18 країн, зокрема президент Франції та прем’єр-міністр Великої Британії зібралися в Лондоні для обговорення безпекових питань ЄС. Зустріч відбулась після сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

При цьому Орбан не брав участі в саміті в Лондоні та пізніше заявив, що там було ухвалено рішення "продовжувати війну в Україні".

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив листа голові Європейської ради Антоніу Кошті, в якому закликав до прямих переговорів між ЄС та Росією для досягнення припинення вогню в Україні.

Також за даними Politico, Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу в п'ятницю відхилила проєкт документа про гарантії безпеки і нову військову допомогу Україні на 20 млрд євро.

Окрім цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу на даний момент є "немислимим". Він вважає, що це може мати руйнівний вплив на економіку Угорщини.