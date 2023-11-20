Макрон закликав Сі Цзіньпіна підтримувати діалог з Україною

Макрон під час розмови висловив незмінну підтримку Франції Україні, яка продовжує протистояти агресивній війні з боку Росії, а також глибоку стурбованість у зв'язку з повідомленнями про військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

"Продовжуючи обміни між Китаєм та Україною на найвищому рівні після свого державного візиту до Китаю у квітні минулого року, він закликав китайську владу підтримувати діалог з Києвом", - йдеться у повідомленні.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію. При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаї дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Китай висловив бажання бути миротворцем і запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.

Президент України Володимир Зеленським та китайський лідер Сі Цзіньпін за період повномасштабного вторгнення РФ лише один раз говорили телефоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.