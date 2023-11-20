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Макрон призвал Си Цзиньпина поддерживать диалог с Украиной

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого призвал китайского лидера поддерживать диалог с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Макрон во время разговора выразил неизменную поддержку Франции Украине, которая продолжает противостоять агрессивной войне со стороны России, а также глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.

"Продолжая обмены между Китаем и Украиной на высшем уровне после своего государственного визита в Китай в апреле прошлого года, он призвал китайские власти поддерживать диалог с Киевом", - говорится в сообщении.

Позиция Китая по поводу войны

Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию. При этом Пентагон недавно обнародовал отчет, доказывающий, что Россия массово закупает у Китая дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение.

Китай выразил желание быть миротворцем и предложил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти его раскритиковали.

Президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин за период полномасштабного вторжения РФ только один раз говорили по телефону.

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ФранцияКитайЭммануэль МакронСи ЦзиньпиньВойна России против Украины