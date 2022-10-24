ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон призвал Русскую православную церковь противостоять давлению России на Украину

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 17:54
Макрон призвал Русскую православную церковь противостоять давлению России на Украину Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Русская православная церковь позволяет властям РФ манипулировать собой для оправдания войны в Украине, а значит, ей нужно противостоять такому давлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит издание Reuters.

"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление" - заявил Макрон.

Президент Франции считает, что сопротивление означает никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, имеющие тенденцию отрицать достоинство каждого человека.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал российское вторжение в Украину. Это вызвало раскол с Ватиканом и развязало внутренний бунт, приведший к разрыву связей некоторых поместных православных церквей с РПЦ.

Напомним, в середине июня Великобритания ввела санкции против Патриарха Кирилла.

8 июля также Канада приняла решение ввести санкции против главы русской церкви патриарха Кирилла.

В то же время патриарх Кирилл должен быть внесен в шестой пакет санкций Европейского союза против России. Однако его исключили в момент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация РПЦ Война в Украине
NEWS
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему