Французькі миротворці потрапили під обстріл у Лівані, є загиблий

16:06 18.04.2026 Сб
2 хв
Як саме загинув миротворець ООН та хто до цього причетний?
aimg Марія Науменко
Французькі миротворці потрапили під обстріл у Лівані, є загиблий Фото: миротворець UNIFIL (Getty Images)

На півдні Лівану на другий день перемир’я з Ізраїлем стався напад на миротворців ООН, унаслідок якого загинув французький військовий, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама у соцмережі X.

Читайте також: Трамп заборонив Ізраїлю атакувати Ліван, Нетаньягу був шокований, - Axios

Салам засудив напад на французький контингент Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) та доручив провести негайне розслідування для встановлення і затримання винних.

"Я рішуче засуджую агресію проти членів французького контингенту", - наголосив він.

Як пише BFMTV, речник UNIFIL підтвердив, що інцидент стався вранці в районі Гандурії на півдні країни, і уточнив, що розслідування вже розпочато.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що внаслідок нападу загинув старший сержант Флоріан Монторіо. Ще троє військових отримали поранення та були евакуйовані.

"Сьогодні вранці на півдні Лівану під час нападу на миротворчі сили ЮНФІЛ загинув старший сержант Флоріан Монторіо з 17-го парашутно-інженерного полку з Монтобана", - написав він на Х.

За його словами, Франція вимагає від ліванської влади негайно затримати винних. Він також зазначив, що відповідальність за напад, ймовірно, лежить на угрупованні "Хезболла".

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен уточнила, що військовий потрапив у засідку озброєної групи під час виконання завдання з розчищення маршруту до позицій UNIFIL. За її словами, його було вражено вогнем зі стрілецької зброї.

Вона додала, що Монторіо прослужив у французькій армії 18 років.

Інцидент стався невдовзі після того, як Ізраїль і Ліван домовилися про тимчасове припинення вогню. Цій угоді передували перші за понад 30 років переговори між сторонами, які відбулися у Вашингтоні за посередництва США.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що ці домовленості не впливають на операції проти "Хезболи".

17 квітня сторони офіційно погодили 10-денне перемир’я, однак ситуація в регіоні залишається нестабільною.

Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи