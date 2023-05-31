Макрон закличе Європу до "стратегічного пробудження", - The Guardian

Під час промови Макрон відзначить роль Франції в розблокуванні допомоги Україні у вигляді танків й захисті східного флангу НАТО. Також він відзначить розміщення 1250 французьких військових в Румунії й 300 - в Естонії.

Наступного дня на євросаміті президент заявить про відданість Парижу перемозі Україні й неприпустимість замороження війни. Зокрема він попередить про зменшення європейської стратегічної стабільності через послідовні виходи Росії з договорів про контроль над ядерними озброєннями та розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

За словами співрозмовника видання на Єлисейських полях, Макрон вже ухвалив збільшення більш ніж на третину, порівняно з 2019 - 2025 роками, заплановані оборонні витрати Франції на 2024 - 2030 роки.

Ядерна зброя в Білорусі

В березні російський диктатор Володимир Путін повідомив про домовленість з Олександром Лукашенком щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Після цього голова Кремля також підтвердив передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути носієм ТЯЗ, а вже через деякий час розпочались навчання для білоруських військових щодо поводження з боєзарядами.

25 травня сторони підписали відповідний документ про розміщення озброєння. В той самий день Лукашенко підтвердив початок переміщення ТЯЗ в Білорусь.