RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон призовет Европу к "стратегическому пробуждению", - The Guardian

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время Международного форума по безопасности GLOBSEC, призовет Европу к "стратегическому пробуждению" из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время речи Макрон отметит роль Франции в разблокировании помощи Украине в виде танков и защите восточного фланга НАТО. Также он отметит размещение 1250 французских военных в Румынии и 300 - в Эстонии.

На следующий день на евросаммите президент заявит о преданности Парижа победе Украины и недопустимости замораживания войны. В частности, он предупредит об уменьшении европейской стратегической стабильности из-за последовательных выходов России из договоров о контроле над ядерными вооружениями и размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

По словам собеседника издания на Елисейских полях, Макрон уже принял увеличение более чем на треть, по сравнению с 2019 - 2025 годами, запланированных оборонных расходов Франции на 2024 - 2030 годы.

Ядерное оружие в Беларуси

В марте российский диктатор Владимир Путин сообщил о договоренности с Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

После этого глава Кремля также подтвердил передачу ракетного комплекса "Искандер", который может быть носителем ТЯЗ, а уже через некоторое время начались учения для белорусских военных по обращению с боезарядами.

25 мая стороны подписали соответствующий документ о размещении вооружения. В тот же день Лукашенко подтвердил начало перемещения ТЯЗ в Беларусь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВойна в Украине