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Макрон закличе Європу до "стратегічного пробудження", - The Guardian

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Середа 31 травня 2023 11:31
Макрон закличе Європу до "стратегічного пробудження", - The Guardian Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон, під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC, закличе Європу до "стратегічного пробудження" через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час промови Макрон відзначить роль Франції в розблокуванні допомоги Україні у вигляді танків й захисті східного флангу НАТО. Також він відзначить розміщення 1250 французьких військових в Румунії й 300 - в Естонії.

Наступного дня на євросаміті президент заявить про відданість Парижу перемозі Україні й неприпустимість замороження війни. Зокрема він попередить про зменшення європейської стратегічної стабільності через послідовні виходи Росії з договорів про контроль над ядерними озброєннями та розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

За словами співрозмовника видання на Єлисейських полях, Макрон вже ухвалив збільшення більш ніж на третину, порівняно з 2019 - 2025 роками, заплановані оборонні витрати Франції на 2024 - 2030 роки.

Ядерна зброя в Білорусі

В березні російський диктатор Володимир Путін повідомив про домовленість з Олександром Лукашенком щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Після цього голова Кремля також підтвердив передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути носієм ТЯЗ, а вже через деякий час розпочались навчання для білоруських військових щодо поводження з боєзарядами.

25 травня сторони підписали відповідний документ про розміщення озброєння. В той самий день Лукашенко підтвердив початок переміщення ТЯЗ в Білорусь.

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