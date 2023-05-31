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Макрон призовет Европу к "стратегическому пробуждению", - The Guardian

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Среда 31 мая 2023 11:31
Макрон призовет Европу к "стратегическому пробуждению", - The Guardian Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время Международного форума по безопасности GLOBSEC, призовет Европу к "стратегическому пробуждению" из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время речи Макрон отметит роль Франции в разблокировании помощи Украине в виде танков и защите восточного фланга НАТО. Также он отметит размещение 1250 французских военных в Румынии и 300 - в Эстонии.

На следующий день на евросаммите президент заявит о преданности Парижа победе Украины и недопустимости замораживания войны. В частности, он предупредит об уменьшении европейской стратегической стабильности из-за последовательных выходов России из договоров о контроле над ядерными вооружениями и размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

По словам собеседника издания на Елисейских полях, Макрон уже принял увеличение более чем на треть, по сравнению с 2019 - 2025 годами, запланированных оборонных расходов Франции на 2024 - 2030 годы.

Ядерное оружие в Беларуси

В марте российский диктатор Владимир Путин сообщил о договоренности с Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

После этого глава Кремля также подтвердил передачу ракетного комплекса "Искандер", который может быть носителем ТЯЗ, а уже через некоторое время начались учения для белорусских военных по обращению с боезарядами.

25 мая стороны подписали соответствующий документ о размещении вооружения. В тот же день Лукашенко подтвердил начало перемещения ТЯЗ в Беларусь.

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