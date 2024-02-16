ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрон про загрозу від РФ: я вже і сам став жертвою прямих атак

П'ятниця 16 лютого 2024 21:52
UA EN RU
Макрон про загрозу від РФ: я вже і сам став жертвою прямих атак Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сам став жертвою атак Росії та бажання країни-агресора втручатись у політичні справи інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з президентом Володимиром Зеленським.

"Росія все більше заявляє своє бажання втручатися і в наші вибори. Я вже і сам став жертвою прямих атак. Всі ці маневри, дезінформація, дестабілізація, кібератаки, стають все більш систематичними", - сказав Макрон.

За його словами, такі дії Російської Федерації свідчать про те, що країна перейшла грань, особливо, за останні місяці та тижні.

"Ми розглядаємо це як агресію проти нас", - підкреслив Макрон.

Позиція Франції щодо війни

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідував Україну влітку 2022 року. Тоді разом з ним до Києва приїхали канцлер Німеччини Олаф Шольц та минулий прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Франція підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Країна виділяє військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Раніше Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Британія.

Крім того, сам французький президент заявляв про намір у лютому відвідати Україну. Під час візиту планувалося підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Еммануель Макрон Війна Росії проти України
NEWS
САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський
САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський
DAILY
Дмитро Лиховій, ОСУВ "Таврія": Утримання Авдіївки має велике значення, та пріоритет – життя бійців
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дмитро Лиховій, ОСУВ "Таврія": Утримання Авдіївки має велике значення, та пріоритет – життя бійців