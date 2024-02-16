Макрон об угрозе от РФ: я уже и сам стал жертвой прямых атак

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сам стал жертвой атак России и желания страны-агрессора вмешиваться в политические дела других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленским.

"Россия все больше заявляет свое желание вмешиваться и в наши выборы. Я уже и сам стал жертвой прямых атак. Все эти маневры, дезинформация, дестабилизация, кибератаки становятся все более систематическими", - сказал Макрон.

По его словам, такие действия Российской Федерации свидетельствуют о том, что страна перешла грань, особенно за последние месяцы и недели.

"Мы рассматриваем это как агрессию против нас", – подчеркнул Макрон.

Позиция Франции по поводу войны

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон посещал Украину летом 2022 года. Тогда вместе с ним в Киев приехали канцлер Германии Олаф Шольц и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Франция поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия. Страна выделяет военную, финансовую и гуманитарную помощь. Ранее Макрон заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделала Великобритания.

Кроме того, сам французский президент заявлял о намерении в феврале посетить Украину. В ходе визита планировалось подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

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