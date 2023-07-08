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Макрон заблокував відкриття офісу НАТО в Японії через позицію Китаю, - Politico

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція затримує угоду відкриття нового офісу НАТО в Японії, викликаючи розкол у альянсі напередодні важливого саміту наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Японія хоче відкрити офіс зв'язку НАТО в Токіо через те, що вторгнення Росії в Україну зробило світ менш стабільним.

Нагадаємо, посол Японії в США Кодзі Томіта підтвердив наміри відкрити офіс НАТО в Токіо. Підтвердження щодо відкриття офісу висловив також і генсек НАТО Єнс Столтенберг

Міністр закордонних справ країни Йосімаса Хаясі зазначив, що таке бажання пов'язане з тим, що вторгнення РФ в Україну зробило світ менш стабільним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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