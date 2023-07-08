Макрон заблокировал открытие офиса НАТО в Японии из-за позиции Китая, - Politico

Япония хочет открыть офис связи НАТО в Токио из-за того, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным.

Напомним, посол Японии в США Кодзи Томмита подтвердил намерения открыть офис НАТО в Токио. Подтверждение открытия офиса высказал также и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Министр иностранных дел страны Йосимаса Хаяси отметил, что такое желание связано с тем, что вторжение РФ в Украину сделало мир менее стабильным.

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