Макрон заблокировал открытие офиса НАТО в Японии из-за позиции Китая, - Politico

Франция задерживает соглашение об открытии нового офиса НАТО в Японии, вызывая раскол в альянсе накануне важного саммита на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В течение нескольких месяцев официальные лица НАТО обсуждали планы открытия офиса в Японии, который стал бы первым форпостом союзников в регионе в период роста напряженности между Западом и Китаем.

Ежегодный саммит лидеров в Литве, который будет проходить на фоне войны России в Украине, был определен как момент для достижения прогресса в плане.

Но президент Франции Эммануэль Макрон отказался, настаивая на том, что такое географическое расширение привело бы к риску перемещения полномочий альянса слишком далеко от его первоначального фокуса на Северной Атлантике.

"Мы принципиально не за... Что касается офиса, японские власти сами сказали нам, что не очень привязаны к нему", - сказал представитель Елисейского дворца.

Французский чиновник настаивал на том, что НАТО географически ограничено Северной Атлантикой.

"НАТО означает Организацию Североатлантического договора", - сказал чиновник, добавив, что статьи 5 и 6, которые являются основой альянса, являются "географическими".

Офис НАТО в Японии

Япония хочет открыть офис связи НАТО в Токио из-за того, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным.

Напомним, посол Японии в США Кодзи Томмита подтвердил намерения открыть офис НАТО в Токио. Подтверждение открытия офиса высказал также и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Министр иностранных дел страны Йосимаса Хаяси отметил, что такое желание связано с тем, что вторжение РФ в Украину сделало мир менее стабильным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.