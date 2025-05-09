Макрон підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих": як вона пройде

Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у зустрічі лідерів "коаліції рішучих", яка відбудеться вже завтра, 10 травня, в Україні.

За словами Макрона, зустріч пройде в гібридному форматі: деякі лідери будуть присутні особисто, а інші - в режимі онлайн з міркувань безпеки. Він не уточнив, у якому форматі братиме участь сам.

Французький лідер також прокоментував демонстрацію Росією сили на параді до "Дня перемоги".

"Президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) на боці війни, а не на боці миру", - наголосив він.

За його словами, дії диктатора показують, що будь-які переконання про зацікавленість Росії у мирі "хибні на даному етапі". При цьому європейські партнери разом зі США продовжуватимуть наполягати на припиненні вогню.

Макрон відреагував і на присутність словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо на параді Путіна. Французький лідер зазначив, що не впевнений, що це "найкраще тлумачення європейської історії".