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Макрон підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих": як вона пройде

П'ятниця 09 травня 2025 19:49
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Макрон підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих": як вона пройде Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у зустрічі лідерів "коаліції рішучих", яка відбудеться вже завтра, 10 травня, в Україні.

Як передає РБК-Україна, заяву Макрона наводить The Guardian.

За словами Макрона, зустріч пройде в гібридному форматі: деякі лідери будуть присутні особисто, а інші - в режимі онлайн з міркувань безпеки. Він не уточнив, у якому форматі братиме участь сам.

Французький лідер також прокоментував демонстрацію Росією сили на параді до "Дня перемоги".

"Президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) на боці війни, а не на боці миру", - наголосив він.

За його словами, дії диктатора показують, що будь-які переконання про зацікавленість Росії у мирі "хибні на даному етапі". При цьому європейські партнери разом зі США продовжуватимуть наполягати на припиненні вогню.

Макрон відреагував і на присутність словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо на параді Путіна. Французький лідер зазначив, що не впевнений, що це "найкраще тлумачення європейської історії".

Зустріч "коаліції рішучих"

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра в Україні відбудеться зустріч лідерів "коаліції рішучих".

За його словами, на Україну разом із партнерами чекає серйозна робота.

Глава української держави не розкрив деталей про те, що саме планується обговорити на зустрічі.

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