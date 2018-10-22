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Макрон выступил в защиту договора о РСМД

Новости » Политика    22.10.2018 - 13:35
Фото: Эмманюэль Макрон (MicheleTantussi/GettyImages)
Фото: Эмманюэль Макрон (MicheleTantussi/GettyImages)

По словам Макрона, договор "фактически завершил эпоху Холодной войны между СССР и США"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в защиту договора 1987 года о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия (РСМД). Об этом Макрон в телефонном разговоре рассказал президенту США Дональду Трампу, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В частности, Макрон отметил важность соглашения, которое "фактически завершило эпоху Холодной войны между СССР и США".

Накануне советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что во время его визита в Россию он планирует сообщить РФ о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Позже информацию о выходе США из договора о РСМД подтвердил и Дональд Трамп.

Он заявил, что Россия нарушает соглашение в течение многих лет. Также он добавил, что США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или создавать запрещенное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вызывает озабоченность решение США выйти из договора.

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