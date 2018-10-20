США виходять з договору про РСМД з Росією, - NYT

Фото: Джон Болтон (flickr.com)

Рішення має бути затверджено в найближчі тижні

Сполучені Штати Америки планують повідомити Росії про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це передає РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За даними джерел видання, плани США щодо виходу з договору повідомить помічник президента з питань національної безпеки Джон Болтон. Він приїде в Росію з візитом 21 жовтня.

Наголошується, що саме рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити "в найближчі тижні".

Раніше РБК-Україна писало, що країни НАТО готуються реагувати на порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Зокрема, серед можливих варіантів вказувалася більш інтенсивна стратегія ядерного стримування, збільшення числа систем раннього виявлення, посилення захисту підводних човнів, активне використання в Європі бомбардувальники B-2 і B-52.

У свою чергу в Росії заявили, що приймуть відповідні заходи у разі виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).