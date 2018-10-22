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Кремль відреагував на рішення США вийти з ракетного договору з РФ

Новини » Політика    22.10.2018 - 13:18
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що США мають намір вийти з договору, тому що РФ порушує його

В Кремлі викликає занепокоєння рішення США вийти з договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як відомо, росія раніше неодноразово відкидала звинувачення в порушенні договору.

За його словами, раніше РФ "досить експертно" доводила, що саме США "розмивають різні положення цього договору, використовуючи ракети малої і середньої дальності та протиударні безпілотники". Намір вийти з договору викликає у Кремлі стурбованість. За словами Пєскова, "подібні кроки зроблять світ більш небезпечним".

Крім того, прес-секретар президента РФ також зазначив, що в самому договорі прописана процедура виходу з угод, і поки США не робили дії, які там перераховані, додавши, що вихід Вашингтона з цієї угоди буде обговорюватися під час зустрічі секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном 22 жовтня в Москві.

У свою чергу глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва чекає офіційних роз'яснень від Вашингтона по ситуації навколо заяв президента США Дональда Трампа про намір вийти з ДРСМД. Лавров заявив, що "поки що не бачив рішення президента США, я чув про намір, який був оголошений".

Глава МЗС РФ також зазначив, що Москва готова до контактів з Вашингтоном по будь-яких каналах для прояснення ситуації навколо ДРСМД. При цьому в РФ розраховують, що Вашингтон не відмовиться від своєї частки відповідальності в рамках ДРСМД і Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують вийти з договору про РСМД. Плани США щодо виходу з договору повідомить помічник президента з питань національної безпеки Джон Болтон..

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, тому що РФ порушує його і не надає звіт.

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