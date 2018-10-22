Макрон виступив на захист договору про РСМД

Фото: Емманюель Макрон (MicheleTantussi/GettyImages)

За словами Макрона, договір "фактично завершив епоху Холодної війни між СРСР та США"

Президент Франції Емманюель Макрон виступив на захист договору 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії (РСМД). Про це Макрон у телефонній розмові розповів президенту США Дональду Трампу, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Зокрема, Макрон наголосив на важливості угоди, яка "фактично завершила епоху Холодної війни між СРСР та США".

Напередні радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що під час його візиту до Росії він планує повідомити РФ про вихід США з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Пізніше інформацію про вихід США із договору про РСМД підтвердив і Дональд Трамп.

Він заявив, що Росія порушує угоду протягом багатьох років. Також він додав, що США не дозволять порушувати ядерну угоду й використовувати чи робити зброю, яка заборонена.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі викликає занепокоєння рішення США вийти з договору.