Болтон зустрінеться в Москві з Лавровим і Путіним

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон обговорить плани США щодо виходу з договору про РСМД

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон сьогодні, 22 жовтня, починає дводенний офіційний візит до Російської Федерації (РФ), під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, Болтон прибуває до Москви на тлі повідомлень американських ЗМІ, що Вашингтон має намір денонсувати Договір 1987 року про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін прийме Болтона, хоча "це не відбудеться" 22 жовтня, в перший офіційний день візиту. Очікується, що Болтон 22 жовтня зустрінеться з Лавровим.

Напередні Джон Болтон повідомив, що під час його візуту до Росії він планує повідомити РФ про вихід США з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Саме рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити "в найближчі тижні".

Пізніше інформацію про вихід США із договору про РСМД підтвердив і Дональд Трамп.

Він заявив, що Росія порушує угоду протягом багатьох років. Також він додав, що США не дозволять порушувати ядерну угоду й використовувати чи робити зброю, яка заборонена.