Макрон выступил за поддержку диалога с Путиным

"Эти заявления являются абсолютно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию", - заявил Макрон.

Отметим, что 4 апреля, Моравецкий раскритиковал Макрона и сравнил Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-то действия, которые имели место?", - обратился Моравецкий к Макрону.

По словам Моравецкого, с преступниками нет смысла договариваться, поскольку с ними необходимо бороться.