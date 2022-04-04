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"Чего добились? Вы бы вели переговоры с Гитлером?". Моравецкий раскритиковал Макрона

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Варшава, Понедельник 04 апреля 2022 11:46
"Чего добились? Вы бы вели переговоры с Гитлером?". Моравецкий раскритиковал Макрона Фото: польский премьер Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона. А также сравнил президента России Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rmf24.pl.

В частности, в сегодняшнем обращении к лидерам стран Евросоюза польский премьер раскритиковал президента Франции.

"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?", - обратился Моравецкий к Макрону.

По его словам, с преступниками нельзя вести переговоры.

"С преступниками не договариваются, с преступниками надо бороться. Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?", - спросил Моравецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша предложила ввести санкции ЕС против членов партии "Единая Россия".

А также инициировала создание специальной международной комиссии по расследованию военных преступлений российских оккупантов в Буче.

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