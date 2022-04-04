"Чего добились? Вы бы вели переговоры с Гитлером?". Моравецкий раскритиковал Макрона
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона. А также сравнил президента России Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rmf24.pl.
В частности, в сегодняшнем обращении к лидерам стран Евросоюза польский премьер раскритиковал президента Франции.
"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?", - обратился Моравецкий к Макрону.
По его словам, с преступниками нельзя вести переговоры.
"С преступниками не договариваются, с преступниками надо бороться. Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?", - спросил Моравецкий.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша предложила ввести санкции ЕС против членов партии "Единая Россия".
А также инициировала создание специальной международной комиссии по расследованию военных преступлений российских оккупантов в Буче.
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