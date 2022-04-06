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Макрон виступив за підтримку діалогу з Путіним

Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон вважає критику польського прем’єра Матеуша Моравецького необгрунтованою й обурливою. За його словами, сьогодні, нібито, важливо підтримувати діалог з головою Кремля Володимиром Путіним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TF1.

"Ці заяви є абсолютно необґрунтованими та обурливими. Але вони мене не здивували, оскільки Моравецький втручається у французьку виборчу кампанію", - заявив Макрон.

Відзначимо, що 4 квітня, Моравецький розкритикував Макрона й порівняв Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером.

"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?", - звернувся Моравецький до Макрона.

За словами Моравецького, зі злочинцями немає сенсу домовлятися, оскільки з ними необхідно боротися.

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