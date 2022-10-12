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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон вважає, що мирні переговори в інтересах України та Росії

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна та Росія мають повернутися за стіл переговорів, бо іншого виходу з війни немає.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін має припинити війну, поважати територіальну цілісність України та повернутися за стіл переговорів.

"У якийсь момент, я сподіваюся, якнайшвидше, нам доведеться повернутися за стіл переговорів. Я вважаю, що в інтересах України та Росії повернутися за стіл переговорів", - заявив президент.

При цьому він наголосив, що це не Франції розв'язувати питання про переговори, а українцям.

"У разі потреби я говоритиму з Володимиром Путіним", - сказав Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова вести переговори з Росією лише після обрання нового лідера.

Ця заява прозвучала після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Володимир ПутінЕммануель Макрон