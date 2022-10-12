Макрон вважає, що мирні переговори в інтересах України та Росії

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін має припинити війну, поважати територіальну цілісність України та повернутися за стіл переговорів.

"У якийсь момент, я сподіваюся, якнайшвидше, нам доведеться повернутися за стіл переговорів. Я вважаю, що в інтересах України та Росії повернутися за стіл переговорів", - заявив президент.

При цьому він наголосив, що це не Франції розв'язувати питання про переговори, а українцям.

"У разі потреби я говоритиму з Володимиром Путіним", - сказав Макрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова вести переговори з Росією лише після обрання нового лідера.

Ця заява прозвучала після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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