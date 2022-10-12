Макрон считает, что мирные переговоры в интересах Украины и России

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров.

"В какой-то момент, я надеюсь, как можно скорее, нам придется вернуться за стол переговоров. Я считаю, что в интересах Украины и России вернуться за стол переговоров", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что это не Франции решать вопрос о переговорах, а украинцам.

"В случае необходимости я буду говорить с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией только после избрания нового лидера.

Это заявление прозвучало после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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