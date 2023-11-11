Макрон вважає, що грудень буде вирішальним для України, але для переговорів ще не час

Грудень для України може бути вирішальним, оскільки українські війська намагаються деокупувати свої території у контрнаступальних операціях. Але для переговорів з РФ ще не прийшов час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що для його країни та всіх інших країн підтримка України є обов'язком. На його думку, якщо Росії дозволити перемогти, то в Європі " з'явиться нова імперська влада", яка може загрожувати іншим колишнім радянським республікам, зокрема, Грузії та Казахстану.

Макрон також сказав, що наступний місяць буде вирішальним для України, оскільки війська намагаються звільнити території під час контрнаступальних операцій.

При цьому президент Франції висловив думку, що Україні "ще не час" сідати за стіл переговорів. Він підкреслив, що рішення щодо переговорів приймає лише Україна. Але Макрон додав, що незабаром може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.