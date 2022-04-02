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Макрон встретился с мэром Мелитополя, которого освободили из российского плена

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Париж, Суббота 02 апреля 2022 00:22
Макрон встретился с мэром Мелитополя, которого освободили из российского плена Фото: президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Иваном Федоровым (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Роман Мирончук

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Запорожской области Иваном Федоровым, который побывал в плену у российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в Twitter.

"Трудно представить, что пережил похищенный российской армией мэр Мелитополя. Теперь он на свободе, и мы услышали его рассказ. Она ошеломляет. Я выразил ему и приехавшим с ним депутатам Верховной Рады наше восхищение и поддержку. Бок о бок с Украиной, решительно и до конца!" - заявил президент Франции.

По словам местного телевидения, встреча Макрона с Федоровым прошла в Елисейском дворце в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Иваном Федоровым (фото: twitter.com/EmmanuelMacron)

Отметим, что изначально о встрече с Федоровым Макрон написал в Twitter на французском языке, а через несколько часов опубликовал твит на украинском.

Напомним, Макрон отказал Путину в оплате за газ рублями. Президент Франции отметил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно.

Мы также писали о том, что Макрон разрешил французским компаниям самостоятельно принимать решения касательно того, покидать им российский рынок, или нет. При этом он подчеркнул, что они должны соблюдать санкции против РФ.

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