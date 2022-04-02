Макрон зустрівся з мером Мелітополя, якого звільнили з російського полону
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з мером Мелітополя Запорізької області Іваном Федоровим, який побував у полоні у російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона в Twitter.
"Важко уявити, що пережив викрадений російською армією мер Мелітополя. Тепер він на волі і ми почули його розповідь. Вона приголомшує. Я висловив йому та депутаткам Верховної Ради, що приїхали з ним, наше захоплення та підтримку. Пліч-о-пліч з Україною, рішуче й до кінця!" - заявив президент Франції.
За словами місцевого телебачення, зустріч Макрона з Федоровим пройшла в Єлисейському палаці в Парижі.
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з мером Мелітополя Іваном Федоровим (фото: twitter.com/EmmanuelMacron)
Зазначимо, що спочатку про зустріч з Федоровим Макрон написав у Twitter французькою мовою, а через кілька годин опублікував твіт українською.
Важко уявити, що переживши викрадений російською армією мер Мелітополя. Тепер він на волі і ми почули його розповідь. Вона приголомшує. Я висловив йому та депутаткам Верховної Ради, що приїхали з ним, наше захоплення та підтримку. Пліч-о-пліч з Україною, рішуче й до кінця! pic.twitter.com/IDTdLBOfzL— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 1, 2022
Нагадаємо, Макрон відмовив Путіну в оплаті за газ рублями. Президент Франції зазначив, що платити за газові контракти в рублях неможливо.
Ми також писали про те, що Макрон дозволив французьким компаніям самостійно приймати рішення щодо того, залишати їм російський ринок, чи ні. При цьому він підкреслив, що вони повинні дотримуватися санкцій проти РФ.
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