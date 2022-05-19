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Макрон во время встречи с Санду: война в Украине может расшириться на другие страны

Фото: Эмманюэль Макрон и Майя Санду (скриншот из видео/facebook)
Автор: Наталия Гурковская

Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в четверг,19 мая, президента Франции Эмманюэля Макрона во время его совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду во время встречи в Елисейском дворце.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

По его словам, Франция, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

Напомним, в начале мая Франция отправила Украине 15-й гуманитарный конвой ориентировочной стоимостью 200 тысяч евро.

Отметим, в середине апреля Франция передала Украине пожарные машины, кареты "скорой помощи" и аварийно-спасательное оборудование.

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Эммануэль МакронМайя Санду