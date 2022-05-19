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Макрон під час зустрічі із Санду: війна в Україні може розширитися на інші країни

Фото: Емманюель Макрон та Майя Санду (скриншот з відео/facebook)
Автор: Наталія Гурковська

Франція не виключає, що війна в Україні може поширитись на сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у четвер, 19 травня, президента Франції Емманюеля Макрона під час його спільного брифінгу з президентом Молдови Майєю Санду під час зустрічі у Єлисейському палаці.

"Недавні інциденти у Придністров'ї показують, що не можна виключати поширення конфлікту на сусідні країни", - сказав Макрон.

За його словами, Франція, "має намір з особливою увагою стежити за ситуацією з регіональною безпекою та будь-яким можливим посяганням на суверенітет та територіальну цілісність Молдови".

Нагадаємо, на початку травня Франція відправила Україні 15-й гуманітарний конвой орієнтовною вартістю 200 тисяч євро.

Відзначимо, в середині квітня Франція передала Україні пожежні машини, карети "швидкої допомоги" та аварійно-рятувальне обладнання.

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Еммануель МакронМая Санду