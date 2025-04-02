Макрон вперше прокоментував вирок Ле Пен

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував вирок депутатці Національних зборів Марін Ле Пен, яку судили через справу про розтрату коштів Європейського парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
За словами речниці французького уряду Софі Прімас, Макрон "повторив три речі":
Нещодавно Ле Пен, а також вісьмох депутатів Європейського парламенту, визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС). Згідно з рішенням суду:
Окремо варто додати, що Ле Пен підтримав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Також вирок прокоментував президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп.
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