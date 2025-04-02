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Макрон вперше прокоментував вирок Ле Пен

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував вирок депутатці Національних зборів Марін Ле Пен, яку судили через справу про розтрату коштів Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За словами речниці французького уряду Софі Прімас, Макрон "повторив три речі": 

  • те, що правосуддя є незалежним; 
  • погрози на адресу суддів є абсолютно неприйнятними; 
  • те, що всі мають право на рівне правосуддя і що закон однаковий для всіх. 

Ле Пен визнали винною у справі про розтрату

Нещодавно Ле Пен, а також вісьмох депутатів Європейського парламенту, визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС). Згідно з рішенням суду: 

  • Ле Пен засуджено до чотирьох років ув'язнення, два з яких є умовними й інші два - під домашнім арештом; 
  • депутатці також призначили 108 тисяч доларів штрафу й заборонили протягом п'яти років брати участь у виборах. 

Окремо варто додати, що Ле Пен підтримав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Також вирок прокоментував президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп

 

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ФранціяЕммануель МакронМарин Ле Пен