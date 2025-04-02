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Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал приговор депутату Национального собрания Марин Ле Пен, которую судили из-за дела о растрате средств Европейского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По словам пресс-секретаря французского правительства Софи Примас, Макрон "повторил три вещи":

  • то, что правосудие является независимым;
  • угрозы в адрес судей являются абсолютно неприемлемыми;
  • то, что все имеют право на равное правосудие и что закон одинаков для всех.

Ле Пен признали виновной по делу о растрате

Недавно Ле Пен, а также восемь депутатов Европейского парламента, признали виновными в растрате средств Европейского союза (ЕС). Согласно решению суда:

  • Ле Пен приговорен к четырем годам заключения, два из которых являются условными и остальные два - под домашним арестом;
  • депутату также назначили 108 тысяч долларов штрафа и запретили в течение пяти лет участвовать в выборах.

Отдельно стоит добавить, что Ле Пен поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также приговор прокомментировал президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп.

 

 

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ФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен