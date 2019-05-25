Макрон: восстановление Нотр-Дама за 5 лет вполне возможно

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что технически возможно восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет. Об этом сообщает Le Monde.

Ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызывали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

"Этот срок в пять лет - потенциально возможный. И это без ущерба качества материалов и процесса строительных работ", - заявил он.

Напомним, ранее Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.

Как известно, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Ранее сообщалось, что сумма пожертвований на реконструкцию за первые два дня после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро.