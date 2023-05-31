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Макрон виступив проти арешту Путіна, якщо з ним потрібно буде вести переговори

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Середа 31 травня 2023 20:06
Макрон виступив проти арешту Путіна, якщо з ним потрібно буде вести переговори Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російського диктатора Володимира Путіна не можна заарештовувати, якщо він виявиться єдиною людиною, з якою потрібно буде вести переговори щодо миру в Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо за кілька місяців у нас з'явиться вікно для переговорів, питання стоятиме між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, яких ви маєте де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетними", - заявив Макрон.

За його словами, за таких умов переговори будуть більш важливими, ніж бажання посадити російського диктатора у в'язницю за воєнні злочини проти України.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна, оскільки він винний у депортації мирного населення України.

Таким чином, главу Кремля можуть заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС.

Переговори з Путіним

Варто зауважити, що ще минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість будь-якого діалогу з Путіним.

Водночас, країни Заходу неодноразово обіцяли не вести переговори про Україну без України.

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