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Макрон выступил против ареста Путина, если с ним нужно будет вести переговоры

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Среда 31 мая 2023 20:06
Макрон выступил против ареста Путина, если с ним нужно будет вести переговоры Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российского диктатора Владимира Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", - заявил Макрон.

По его словам, при таких условиях переговоры будут более важными, чем желание посадить российского диктатора в тюрьму за военные преступления против Украины.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, поскольку он виновен в депортации мирного населения Украины.

Таким образом, главу Кремля могут арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС.

Переговоры с Путиным

Стоит заметить, что еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности любого диалога с Путиным.

В то же время страны Запада неоднократно обещали не вести переговоры про Украину без Украины.

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