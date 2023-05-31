Макрон выступил против ареста Путина, если с ним нужно будет вести переговоры
Российского диктатора Владимира Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", - заявил Макрон.
По его словам, при таких условиях переговоры будут более важными, чем желание посадить российского диктатора в тюрьму за военные преступления против Украины.
Ордер на арест Путина
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, поскольку он виновен в депортации мирного населения Украины.
Таким образом, главу Кремля могут арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС.
Переговоры с Путиным
Стоит заметить, что еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности любого диалога с Путиным.
В то же время страны Запада неоднократно обещали не вести переговоры про Украину без Украины.
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