Макрон не виключає контакту з Путіним "в найближчі тижні"

Переговори в Парижі

Як повідомлялось, сьогодні в Парижі розпочалась зустріч із партнерами України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва у разі припинення війни з Росією. Ключовими темами стали узгодження спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військових після встановлення перемир’я.

Президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з лідерами "коаліції охочих" за результатами саміту у Парижі заявив про створення координаційної групи, яка забезпечуватиме оперативну взаємодію між країнами коаліції добровольців, Сполученими Штатами Америки та Україною.

Також видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, писало про те, що на переговорах у Парижі представники України та США у рамках "коаліції охочих" узгодили низку кроків щодо реалізації та забезпечення припинення вогню. При цьому невідомо, чи погодиться Росія на обговорювані умови.

В середу, 7 січня, у Парижі буде продовження переговорів між Україною та представниками США та Євросоюзу.

Джерела РБК-Україна повідомили, що з представників делегації України лишаться керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, радник керівника Офісу президента Олександр Бевз та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Решта членів української делегації на чолі з президентом України відправляється на Кіпр.