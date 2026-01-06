ua en ru
Головна » Новини » Політика

Переговори в Парижі за участі США продовжаться завтра: хто представить Україну

Париж, Вівторок 06 січня 2026 21:35

Переговори в Парижі за участі США продовжаться завтра: хто представить Україну Фото: Володимир Зеленський, Кір Стармер, Дональд Туск, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 7 січня, у Парижі буде продовження переговорів між Україною та представниками США та Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського під час брифінгу, заяву спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та власні джерела.

Зеленський під час спільної пресконференції з лідерами "коаліції охочих" за результатами саміту у Парижі заявив, що завтра, 7 січня, переговори продовжаться. Також участь у завтрашніх переговорах візьмуть європейські представники.

Віткофф підтвердив це і наголосив, що обговорення з українською делегацією продовжиться сьогодні ввечері та завтра.

"Сподіваємося досягти додаткового позитивного імпульсу в найближчому майбутньому", - йдеться у його заяві.

Джерела РБК-Україна повідомили, що з представників делегації України лишаться керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, радник керівника Офісу президента Олександр Бевз та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Решта членів української делегації на чолі з президентом України відправляється на Кіпр.

Саміт у Парижі

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, в Парижі відбулася зустріч партнерів України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва у разі припинення війни з РФ. Учасники обговорили формування спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військ після встановлення перемир’я.

Лідер Франції Еммануель Макрон повідомив про створення координаційної групи, яка має забезпечити оперативну взаємодію між країнами коаліції охочих, США та Україною.

Крім того, прем'єр Британії Кір Стармер анонсував створення "військових хабів" в Україні після того, як він підтвердив відправку британського контингенту на українську територію для забезпечення майбутнього режиму припинення вогню.

