Макрон відправив до Польщі винищувачі Rafale через атаку російських дронів

Четвер 11 вересня 2025 21:59
Макрон відправив до Польщі винищувачі Rafale через атаку російських дронів Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив допомогти Польщі із захистом неба. Туди направили французькі винищувачі Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французького лідера в соцмережі X.

"Після вторгнень російських дронів до Польщі я ухвалив рішення направити три винищувачі Rafale для участі в захисті польського повітряного простору і східного флангу НАТО разом із нашими союзниками", - зазначив Макрон.

Французький лідер уточнив, що обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, який також бере участь у захисті східного флангу.

"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося на залякування з боку Росії, що посилюються", - наголосив президент.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня російські окупанти запустили по Польщі кілька десятків безпілотників. Союзники по НАТО допомагали збивати дрони - для цього задіяли винищувачі F-35 і F-16.

Водночас у ЗМІ з'явилися чутки, що однією з цілей такої атаки могла бути база НАТО на території Польщі, через яку Україні відправляють військову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський на тлі такої атаки запропонував країнам Європи нову програму розробки дронів-перехоплювачів, оскільки збивати безпілотники РФ ракетами з F-35 занадто дорого.

Франція Польща Дрони Атака дронів
