ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Макрон отправил в Польшу истребители Rafale из-за атаки российских дронов

Четверг 11 сентября 2025 21:59
UA EN RU
Макрон отправил в Польшу истребители Rafale из-за атаки российских дронов Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон решил помочь Польше с защитой неба. Туда направили французские истребители Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французского лидера в соцсети X.

"После вторжений российских дронов в Польшу я принял решение направить три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО вместе с нашими союзниками", - отметил Макрон.

Французский лидер уточнил, что обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Британии Киром Стармером, который также участвует в защите восточного фланга.

"Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом. Мы не поддадимся на усиливающиеся запугивания со стороны России", - подчеркнул президент.

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября российские оккупанты запустили по Польше несколько десятков беспилотников. Союзники по НАТО помогали сбивать дроны - для этого задействовали истребители F-35 и F-16.

При этом в СМИ появились слухи, что одной из целей такой атаки могла быть база НАТО на территории Польши, через которую Украине отправляют военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне такой атаки предложил странам Европы новую программу разработки дронов-перехватчиков, поскольку сбивать беспилотники РФ ракетами из F-35 слишком дорого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Польша Дрони Атака дронов
Новости
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России